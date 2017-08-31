Учитель попросил ФСБ и МВД остановить агрессию против себя

Режиссер Алексей Учитель обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Федеральной службы безопасности Александру Бортникову обеспечить свою безопасность, а также безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут фильм "Матильда". Об этом сообщает РБК.

Обращение Учителя связано с тем, что в ночь на 31 августа неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в окна студии "Лендок", которой руководит режиссер. Учитель также напомнил об угрозах от православных активистов, которые получили директоры ряда кинотеатров. Режиссер призвал остановить агрессию.

В полиции не исключают, что к нападению на "Лендок" могут быть причастны противники выхода фильма "Матильда" Алексея Учителя о романе императора Николая II с балериной Матильдой Ксешинской. 12 августа напротив здания студии так называемые православные активисты вывесили баннер "За веру, царя и Отечество! Учитель, руки прочь от русского царя!".Руководство студии обратилось в прокуратуру с требованием защитить студию от вандалов.

Кампанию против показа "Матильды" возглавляет бывший прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Он утверждает, что картина оскорбляет чувства верующих. Фильм должен выйти на экраны в октябре.

