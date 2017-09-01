Актер Иэн МакКеллен выступил в защиту Серебренникова

Британский актер Иэн МакКеллен призвал поддержать режиссера Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств. Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс"

В письме, которое МакКеллен направил в "Гоголь-центр" говорится, что он был "удивлен и напуган", узнав об обвинениях в адрес Серебренникова. По словам МакКеллена, во время прошлогоднего визита в Россию, его больше всего впечатлил театр "Гоголь-центр", художественным руководителем которого является Серебренников.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан на прошлой неделе. По версии следствия, он якобы организовал хищение 68-ми миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". В настоящее время режиссёр находится под домашним арестом, сам он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры требуют освободить Серебренникова.

