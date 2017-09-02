Скончалась мать осужденного публициста Бориса Стомахина

Умерла Регина Стомахина – мать осужденного по статье о призывах к терроризму публициста Бориса Стомахина. Об этом сообщила у себя в Фейсбуке активистка Вера Лаврешина. Она уточнила, что последние два года у Стомахиной были проблемы с сердцем, и что ее состояние ухудшилось после сообщения о переводе сына в тюрьму для для особо злостных нарушителей.

Регина Стомахина неоднократно участвовала в пикетах в поддержку сына и навещала его в местах лишения свободы. После ее смерти других родственников у осужденного не осталось, написала Лаврешина.

В 2015 году Стомахина приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в призывах к терроризму. Нарушение закона следователи усмотрели в статье публициста, посвященной взрывам в Волгограде в 2013 году. Выступая с последним словом в суде, Стомахин заявил, что считает эти теракты "справедливым возмездием" за действия России в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал" требует освободить Бориса Стомахина и прекратить издевательства, которым он подвергается в исправительной колонии.