В Киеве сотрудники МВД Украины задержали брата Михаила Саакашвили

Брат бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Давид задержан в Киеве сотрудниками Министерства внутренних дел Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива сообщил в эфире канала 112.ua, что Давида Саакашвили обвиняют в нарушении режима пребывания в стране.

На минувшей неделе Михаил Саакашвили заявил о сговоре украинских и грузинских властей, которые якобы хотят обвинить его в подготовке государственного переворота в Грузии.

Саакашвили, находящийся в Польше, также сообщал о намерении вернуться на Украину 10 сентября.

В конце июля президент Петр Порошенко подписал указ о лишении экс-губернатора Одесской области украинского гражданства. В Киеве утверждают, что при заполнении документов политик не указал, что он находится под следствием, хотя был заочно арестован в Грузии. Саакашвили эту информацию отрицает.