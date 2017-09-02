Меркель призвала Европу к диалогу с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала европейские страны восстановить диалог с Москвой по вопросам безопасности, несмотря на имеющиеся разногласия. "Достичь мира в Европе мы можем только вместе с Россией", - заявила Меркель в видеоподкасте 2 сентября.
По мнению Меркель, Европе следует прилагать все усилия для восстановления контактов с Россией, при этом должны выполняться минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины. Канцлер также указала на необходимость соблюдения договоров о разоружении между Вашингтоном и Москвой.
Ранее на важность сохранения отношений между Западом и Россией указал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
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