Меркель призвала Европу к диалогу с Россией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала европейские страны восстановить диалог с Москвой по вопросам безопасности, несмотря на имеющиеся разногласия. "Достичь мира в Европе мы можем только вместе с Россией", - заявила Меркель в видеоподкасте 2 сентября.

По мнению Меркель, Европе следует прилагать все усилия для восстановления контактов с Россией, при этом должны выполняться минские соглашения по урегулированию конфликта на востоке Украины. Канцлер также указала на необходимость соблюдения договоров о разоружении между Вашингтоном и Москвой.

Ранее на важность сохранения отношений между Западом и Россией указал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.