Адвокат: Серебренников не писал никакого письма Айдингеру

Адвокат Кирилла Серебренникова назвал провокацией письмо, которое режиссер якобы передал немецкому актеру Ларсу Айдингеру и просил опубликовать в случае своего ареста. Как заявил адвокат Дмитрий Харитонов, никакого письма Серебренникова Айдингеру ни в этом, ни в прошлом году не было, ни о какой помощи он не просил, передает ТАСС.

Накануне Айдингер, сыгравший роль Николая II в фильме "Матильда" и называющий себя другом Серебренникова, опубликовал в своем инстаграме письмо, которое, по его словам, ему передал художественный руководитель "Гоголь-центра". В послании, написанном по-английски, говорится, что Серебренников с момента возбуждения уголовного дела слышал различные спекуляции о себе. Он даже получил предложение от президента Украины Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять "пропагандистский фильм". Автор послания отмечает, что "благодарен за такое внимание к своей персоне", но не собирается покидать Россию.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он находится под домашним арестом. Режиссер отвергает обвинения.