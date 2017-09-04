Немецкий актёр опубликовал "письмо Серебренникова" на случай ареста

Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший роль Николая II в фильме "Матильда", опубликовал письмо, которое ему, по его словам, передал режиссер Кирилл Серебренников. Послание размещено на подтвержденной странице немецкого актёра в инстаграме,

Айдингер называет себя другом Серебренникова и утверждает, что художественный руководитель "Гоголь-центра" передал ему послание во время поездки в Германию и просил опубликовать в случае своего ареста.

В письме, написанном по-английски, говорится, что Серебренников с момента возбуждения уголовного дела слышал различные спекуляции о себе. Он даже получил предложение от президента Украины Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снять "пропагандистский фильм" при финансовой поддержке государства. Автор послания отмечает, что "благодарен за такое внимание к своей персоне", но не собирается покидать Россию. "Я - не политик, я - режиссер, и не хочу, чтобы меня использовали в чьих-то грязных интересах",- добавляет он .

В письме Серебренников говорит о том, что если послание увидело свет, значит, все пошло не так, как он думал. Он также благодарит всех своих сторонников за поддержку и призывает "не следовать радикалам, которые пытаются сделать имя" на его деле.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр", режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". В настоящее время режиссернаходится под домашним арестом, сам он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры требуют освободить Серебренникова