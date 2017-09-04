Войска Асада и его союзники усиливают наступление на Дейр-эз-Зор

Войска, верные президенту Башару Асаду, и союзные им силы усиливают наступление на город Дейр-эз-Зор, находящийся в 420 километрах от Дамаска и осажденный джихадистами группировки "Исламское государство" (запрещенной в России) с 2014 года. Как сообщила в понедельник сирийская правительственная газета "Аль-Ахбар", правительственные силы овладели горной вершиной Джебель-эль-Башари и рядом стратегических высот в окрестностях Дейр-эз-Зора, что позволило вернуть под контроль нефтяное месторождение Эль-Харрата.



Сирийские войска приближаются к Дейр-эз-Зору с двух направлений. На западном участке фронта им остается преодолеть 10 километров, чтобы соединиться с защитниками города. На южном фронте правительственные силы подошли к населенным пунктам Эш-Шула и Кабаджиб, на этом участке они находятся примерно в 40 километрах от Дейр-эз-Зора.

Государственное сирийское телевидение сообщило 4 сентября, что наступающие войска находятся в трех километрах от удерживаемого правительственными силами анклава, а информационное агентство SANA сообщило о "крахе" обороны ИГ на этом направлении. Подразделение полиции, возглавляемое движением "Хизбалла" в Ливане, заявило, что они приближаются к лагерю осажденного гарнизона.

Министерство обороны России заявило, что ВВС РФ оказывают поддержку наступлению с воздуха. "Исламское государство" контролирует половину Дейр-эз-Зора, центра нефтяной промышленности Сирии. Это последняя крупная цитадель группировки "Исламское государство". При этом столица группировки находится под осадой сирийских курдов и союзных США бойцов из арабских стран. В августе ООН подсчитала, что в правительственном анклаве в Дейр-эз-Зор проживают 93 000 мирных жителей, которые снабжаются при поддержке с воздуха.