Продолжение военной операции РФ в Сирии поддерживают 30% россиян

Около половины россиян считают, что Россия должна завершить военную операцию в Сирии. За её продолжение высказались менее трети участников опроса, проведенногосоциологами "Левада-центра". Ещё 22 процента респондентов затруднились с ответом на этот вопрос, сообщает "Интерфакс"..

Согласно данным аналогичного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в апреле продолжение российской военной операции в Сирии поддерживали 53 процента россиян.

Россия проводит военную спецоперацию в Сирии с 30 сентября 2015 года. Ее официальная цель — борьба с терроризмом. С начала 2017 года, по данным агентства Reuters , в Сирии погибли не менее сорока российских военнослужащих и частных военных специалистов. В марте 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что российская военная операция в Сирии обошлась примерно в 33 миллиарда рублей. По подсчетам партии "Яблоко", они могут составлять от 108 до 140 миллиардов рублей.