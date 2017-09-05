Президент Путин прокомментировал дело против Кирилла Серебренникова

Президент России Владимир Путин заявил, что уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова никак не связано со сферой его деятельности. Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции в рамках БРИКС в Китае, передает "Интерфакс".

По словам Путина, Серебренников не единственный деятель культуры, который находится под следствием, напомнив о делах против замдиректора Эрмитажа и руководства министерства культуры. Путин отметил, что власти никак не ограничивали творчество Серебренникова, который получал государственные средства. У следствия, как утверждает президент, только один вопрос к режиссеру - о законности расходования бюджетных денег. Вину Серебренникова может определить только суд, добавил он.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" режиссер Кирилл Серебренников обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он организовал хищение 68 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Сейчас режиссер находится под домашним арестом, он отвергает обвинения, называя их "абсурдными". Российские и мировые деятели культуры требуют освободить Серебренникова.