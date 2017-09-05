Даля Грибаускайте: Россия вместо сотрудничества "ставит условия"

Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью изданию Delfi рассказала, что в 2010 году, после первой встречи с президентом России Владимиром Путиным, получила от него список требований к Литве. Эти требования, по словам Грибаускайте, Москва предъявила как условие для поддержания хороших отношений России с Литвой.

Требования, полученные от Путина, включали, в частности, отказ от строительства атомной электростанции, обязательное сотрудничество с Россией и другие. "Это было не предложение дружить или сотрудничать — или ты становишься на колени и выполняешь, или ты являешься врагом. Я не могла принять такие отношения", — заявила президент Литвы в интервью изданию Delfi.

По словам Дали Грибаускайте, "страны Балтии, а особенно Литва и Польша, усилили сопротивляемость российскому влиянию, отвергая диктат и навязанные условия".

Отвечая на вопросы, связанные с военной политикой, президент Литвы, в частности заявила о необходимости быть готовыми к обороне. По её словам, "просто рассчитывать на то, что наши партнеры будут защищать нас, недостаточно. Мы модернизируем наши войска с очень низкого уровня, потому что несколько лет назад воинские части были укомплектованы всего на 30 процентов. Нам нужно поговорить о том, какие функции мы должны взять на себя".