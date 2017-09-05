Поджигатель кинотеатра в Екатеринбурге был против "Матильды"

Житель Свердловской области Денис Мурашов, накануне протаранивший на автомобиле УАЗ вход в кинотеатр "Космос" и устроивший поджог, ранее участвовал в митинге против фильма "Матильда" в Тюмени.

Как пишет издание 72.Ru, 17 августа мужчина специально приехал в город на митинг, узнав об акции из интернета. В небольшом интервью он называет фильм "Матильда" "поганым", "порнухой" и рекомендует режиссеру Алексею Учителю уезжать из России.

В кинотеатре "Космос" в Екатеринбурге 2 сентября начался Уральский открытый фестиваль российского кино. Ранее так называемые православные активисты угрожали поджигать кинотеатры, которые решаться показать фильм Алексея Учителя "Матильда". Судя по программе Уральского фестиваля, на нем не собирались показывать эту картину. Однако мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказал предположение, что причиной случившегося все же был протест против "Матильды". На днях режиссер Алексей Учитель обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву и главе Федеральной службы безопасности Александру Бортникову с просьбой обеспечить свою безопасность, а также безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут фильм "Матильда".

Кампанию против показа "Матильды" возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина оскорбляет чувства верующих.