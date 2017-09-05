Никите Белых перед задержанием передали пакет с бутылкой вина

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых перед задержанием по подозрению в получении взятки передали пакет с бутылкой вина. Как считают адвокаты, именно этот пакет был помечен люминесцирующим веществом, следы которого остались на руках обвиняемого. Деньги Белых не брал, утверждают защитники.

Сам экс-губернатор также назвал свое задержание провокацией со стороны правоохранительных органов. Об этом он заявил на слушаниях в Пресненском суде Москвы, где во вторник началось рассмотрение дела Белых по существу. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 13 сентября, сообщает интернет-издание "Медиазона".

Никиту Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор Кировской области якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов региона. Политик отрицает свою вину.

Дело Белых курировал генерал ФСБ Олег Феоктистов. Он же, по данным СМИ, занимался делом бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого также подозревают в получении взятки. Во вторник стало известно, что Улюкаев во время задержания в офисе "Роснефти" заявлял, что в сумке, которую он получил от Игоря Сечина, находится вино.