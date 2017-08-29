СМИ: генерал ФСБ, "организатор ареста Улюкаева" уходит на пенсию

Бывший глава службы безопасности компании"Роснефть", генерал ФСБ Олег Феоктистов уходит на пенсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на двух источников. Комментарием ФСБ агентство не располагает.

В середине ноября прошлого года имя генерала упоминалось в связи с задержанием министра экономики Алексея Улюкаева, обвиненного в получении крупной взятки. СМИ писали, что именно Феоктистов инициировал преследование министра и участвовал в его задержании в офисе "Роснефти". Позже выяснилось, что Улюкаев был "в разработке" ФСБ больше года, причем проводилась эта операция с ведома президента Владимира Путина.

До прихода в "Роснефть" осенью 2016 года Феоктистов служил заместителем руководителя управления собственной безопасности ФСБ. Он возглавлял службу , прозванную "сечинским спецназом", поскольку она была создана в 2004 году по инициативе тогдашнего вице-премьера, нынешнего главы "Роснефти" Игоря Сечина.Это управление расследовало дела в отношении бывших губернаторов Никиты Белых, Александра Хорошавина и бывшего шефа антикоррупционного управления МВД России генерала Дениса Сугробова. В марте Сечин подтвердил, что Феоктистов ушёл из "Роснефти" и "вернулся на военную службу". В середине августа в СМИ появилась информация, что новой должности генерал так и не получил.