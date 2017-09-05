Тайная "прачечная" президента

Представители правящей элиты Азербайджана в 2012–2014 годах вывели из страны через фиктивные британские компании почти 3 миллиарда долларов, которые были потрачены на подкуп европейских политиков и чиновников и приобретение предметов роскоши. К такому выводу пришли авторы расследования Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), объединяющего журналистов-расследователей из разных стран мира и прославившегося публикацией "Панамских бумаг".

Базой для нового расследования OCCRP послужили банковские документы, предоставленные анонимным источником ряду мировых СМИ. В числе получателей денег, о которых идет речь в публикации, оказались депутат немецкого Бундестага, подготовивший позитивный отчет о выборах в Азербайджане, депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы, заблокировавший резолюцию об азербайджанских политзаключенных, и даже директор ЮНЕСКО, болгарский политик Ирина Бокова, организовавшая после получения ее мужем денег со счета одной из подставных фирм выставку под названием "Азербайджан – пространство толерантности".

О практике подкупа Азербайджаном должностных лиц в ПАСЕ было известно и раньше – в 2012 году в исследовании организации "Европейская инициатива стабильности" был использован термин "икорная дипломатия". Так сами азербайджанские чиновники в кулуарных разговорах называли практику подкупа зарубежных политиков дорогими подношениями – в том числе килограммами черной икры. Однако в новом расследовании речь идет уже исключительно о деньгах, которые, как предполагают его авторы, были фактически украдены у вкладчиков Международного банка Азербайджана – одного из крупнейших в этой стране. В мае 2017 года банк объявил о своем банкротстве, не сумев расплатиться с долгами.

Новая публикация Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности называется "Азербайджанский ландромат" – от английского слова laundry – "стирка", используемого в английском языке применительно к отмыванию денег. Впервые слово "ландромат" прозвучало в 2014 и 2016 годах, когда OCCRP опубликовал несколько масштабных расследований отмывания денег, в том числе выведенных из России, с помощью заведомо незаконных решений молдавских судов. Тогда речь шла о сумме примерно в 700 миллиардов рублей – около 20 миллиардов долларов по курсу до девальвации российской валюты в 2014 году.

О новом расследовании OCCRP Радио Свобода рассказал один из его авторов, журналист "Новой газеты" Роман Анин.

– Роман, известно ли вам, каково происхождение денег, о которых идет речь в этом расследовании?

– Насколько мы можем предполагать, большинство денег было перечислено из International Bank of Azerbaijan, из государственного банка. Речь идет о 1,4 миллиарда долларов. Мы предполагаем, что эти деньги были выведены у вкладчиков, то есть, по сути, украдены у граждан Азербайджана.

– Как расходовались эти деньги? Насколько я понимаю, основных направлений трат было два – покупка влияния, общественного мнения и банальное приобретение предметов роскоши, недвижимости и так далее. Не могли бы вы привести самые яркие примеры трат по обоим этим направлениям?

– По первому направлению там полно людей, которые получали эти деньги: начиная от политиков из Германии и Италии, которые предпринимали множество усилий, для того чтобы лоббировать интересы Азербайджана и не допустить критики со стороны ЕС по поводу ситуации с правами человека, до Калина Митрева, члена правления Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и мужа директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, которая тоже предпринимала множество усилий для продвижения позитивного имиджа властей Азербайджана, в частности правящей семьи. Наиболее вопиющий случай из "второго направления" – это когда оплачивались медицинские услуги для семьи первого премьера республики.

​– Если говорить о первом направлении, о покупке мнения, о лоббизме, можно ли проследить, были ли успешными попытки Азербайджана это мнение купить? Получали ли они тот товар, назовем это так, за который платили деньги?

– Безусловно. Если вы возьмете ситуацию, когда они платили господину Эдуарду Литнеру, это немецкий политик, который возглавлял комиссию наблюдателей на выборах президента в 2012 году, то позже он признал, что выборы были честными и соответствовали всем процедурам, ни в чем не уступали выборам в Германии. А если вы возьмете деньги, которые они платили итальянскому политику Луке Волонте за лоббирование непринятия критического доклада ПАСЕ по поводу ситуации с правами человека, то им это опять же удалось сделать. Да, это были удачные в этом смысле инвестиции. Хотя это нельзя называть инвестициями, это попросту взятки (по данным OCCRP, Литнер получил за свои услуги 61 тысячу евро, Волонте –​ почти 3 миллиона. –​ РС).

– Только ли деньги были задействованы в этой схеме? Применительно к Азербайджану еще с 2012 года известно словосочетание "икорная дипломатия". То, о чем мы говорим, это развитие и дополнение этой "икорной дипломатии", когда европейские политики подкупались Азербайджаном в том числе с помощью дорогих подарков, например икры, или это какая-то другая, принципиально новая схема?

– Здесь речь идет только о деньгах. Мы видим, что чиновники Азербайджана сами себе покупали предметы роскоши, это да, а передавались ли предметы роскоши другим политикам Европы – этого мы не знаем.

Мы предполагаем, что это были откаты за подписание военных контрактов

​– В истории "Азербайджанского ландромата" оказалась замешана и Россия, вернее, "Рособоронэкспорт". Можно ли предположить, что это за деньги – почти 2 миллиона долларов, которые поступили от "Рособоронэкспорта" на счета одной из фирм, фигурирующей в вашем расследовании? Это откат, плата за какие-то услуги? Что это может быть?

– Деньги перечислялись на счета двух фирм, обе из них можно назвать фиктивными. Впоследствии одна из этих фирм оказывала специфические финансовые услуги для бизнеса семьи Алиевых – через эту компанию из России в Азербайджан поставлялся цемент для группы "Паша", которая принадлежит зятю президента Азербайджана. Мы предполагаем, что это были откаты за подписание военных контрактов.

​– Как вы думаете, ждут ли какие-то санкции замешанных в "Азербайджанском ландромате" политиков, банки, фирмы, если основываться на опыте предыдущих расследований об отмывании денег, опубликованных OCCRP, в частности, о выводе денег из России?

– Вы знаете, сегодняшняя реакция довольно удивительная и приятная, потому что эта ситуация обсуждалась сегодня на сессии ПАСЕ, и там было принято заявление о том, что это необходимо расследовать, и если наши данные подтвердятся, осудить действия азербайджанских чиновников. Я думаю, будет начато следствие в некоторых странах Европы, уверен, что оно может начаться в Дании, уверен, что оно может начаться в Эстонии, и я думаю, что некоторым азербайджанским политикам не избежать возможного преследования или возможных санкций в Евросоюзе.

– Вы упомянули несколько стран. А что с Великобританией? Ведь именно через подставные фирмы, зарегистрированные в Шотландии, как раз и проходила основная часть денег. Можно ли ожидать какой-то реакции там? И почему Шотландия? Это как-то связано с особенностями британского законодательства в том, что касается регистрации таких фирм?

– Да, именно так. Британские компании очень легко создать, они требуют минимума администрирования, минимум налогов, поэтому британские компании вы встретите в любой схеме отмывания денег, британские компании там будут составлять большинство. И на самом деле, британские власти пытаются предпринимать какие-то усилия, чтобы их финансовые инструменты не использовались для таких преступлений, но пока безуспешно, – говорит журналист "Новой газеты" Роман Анин.

С азербайджанской стороны в расследовании "Азербайджанский ландромат" участвовала журналист Радио Свобода Хадиджа Исмаилова, проведшая полтора года в тюрьме по обвинению в экономических преступлениях. Сама Исмаилова утверждает, что уголовное дело было местью со стороны азербайджанских властей за ее расследования коррупции среди высших должностных лиц страны. Исмаилова рассказала телеканалу "Настоящее время", что пообщалась с номинальным директором двух британских фирм, через которые проводились миллиардные суммы, – им оказался простой азербайджанец, беженец из Карабаха, водитель по профессии, который не подозревал, какие операции совершаются под прикрытием зарегистрированных на его имя в Шотландии и Азербайджане фирм.

– Эти деньги не оставались на счетах британских "компаний-прокладок", они сразу переправлялись куда-то. Некоторая часть этих денег попала к европейским политикам, журналистам, другие были отмыты и перечислены в офшорные компании, связанные с семьями азербайджанских олигархов, какая-то часть пошла на покупку предметов роскоши – дорогой мебели, драгоценностей, одежды известных марок. Уточнить, кто конкретно делал эти покупки, нам не удалось. Для этого нужно более серьезное расследование в самом Азербайджане, которое провести невозможно, потому что информация о бухгалтерских счетах закрыта от журналистов.

– ​Как отреагировали на это расследование власти Азербайджана? Поступали ли вам угрозы?

– ​Пока угроз не было. Пока правительство лишь обвиняет OCCRP и авторов расследования в том, что они выполняют "заказ Сороса и армян". Но проводить расследование, конечно, было очень тяжело. Мы старались делать его как можно тише. Дело в том, что вся эта схема сама была секретной. Офисы этих компаний, через счета которых проходили деньги, это, как правило, обычная дверь в обычном доме. Во главе двух из компаний, через которые прошла большая часть этих средств, Hilux Services LP и Polux Management LP, стоял Махаррам Ахмедов, беженец из Карабаха. Он живет в очень плохих условиях, сразу видно, что у человека нет этих денег. Он работал простым водителем в банке, просто его документы использовали для того, чтобы открыть счета. Он не знал, какие документы подписывал, и он не знал, сколько денег через него проходит. Когда я ему сказала, что речь идет о миллиардах, он был шокирован.

– ​Ожидаете ли вы какой-то реакции на это расследование в Европе?

– ​Она уже есть. Сегодня в Париже заседал Комитет по правам человека ПАСЕ, и он призвал к более пристальному расследованию этой схемы. Часть денег, о которых мы говорим, попала на счета депутата ПАСЕ от Италии Луки Волонте. Он был основным пособником азербайджанского правительства, когда оно пыталось усмирить критику со стороны Парламентской ассамблеи. Деньги ему были выплачены из тех средств, которые были переведены в британские "фирмы-прокладки" азербайджанским бизнесменом Расимом Асадовым, близким к семье Алиева. Итальянская прокуратура сейчас проводит в отношении него расследование. Оно было приостановлено из-за того, что Волонте ссылался на свой депутатский иммунитет, но позже Верховный суд Италии решил, что расследование должно быть возобновлено.

​– ​Какую роль в этой истории играет российская компания "Рособоронэкспорт"?

– ​"Рособоронэкспорт" перечислял через эти компании миллионы долларов, но еще до этого, в 2011 году, Азербайджан подписал контракт с "Рособоронэкспортом" на поставку оружия. Затем на высшем уровне несколько лет обсуждалось качество этого оружия, якобы ненадлежащее. Но почему часть денег по этому контракту была переведена азербайджано-венгерской фирме, за которой стоит сын вице-премьера правительства Азербайджана? Я думаю, правительство Азербайджана должно ответить на этот вопрос: связано ли это с тем, что Азербайджан закупает это оружие именно у "Рособоронэкспорта"? Связано ли это с тем, что это было бывшее в употреблении вооружение? На эти вопросы должны ответить "Рособоронэкспорт" и правительство Азербайджана.

– ​Зачем лично вы продолжаете участвовать в таких расследованиях?

– ​Во-первых, надо говорить правду – потому что это правильно. Во-вторых, я участвовала в расследовании о так называемых "египетских деньгах", и часть из них в итоге удалось вернуть в бюджет Египта. В третьих, я уверена, что настанет день, когда все это будет иметь смысл. И главное – азербайджанская коррупция оказалась заразной. Она заразила международные организации. И я надеюсь, что международные организации постоят за свои стандарты и начнут расследование против политиков, которые получали взятки от властей Азербайджана по этой схеме.

Спустя сутки после выхода расследования "Азербайджанский ландромат" международная организация Transparency International опубликовала подготовленный совместно с расследовательской группой Bellingcat материал об использовании британских компаний в "отмывочных" схемах – в первую очередь это касается шотландских "партнерств с ограниченной ответственностью" – Scottish Limited Partnerships, SLPs. Именно такие компании и фигурируют в расследовании "Азербайджанский ландромат".

Авторы расследования приходят к выводу: "SLP обладают качествами, которые делают эти фирмы идеальной ширмой для непрозрачных финансовых операций. Зарегистрировать такое юридическое лицо очень просто, требования к отчетности у них минимальные: всего у двух процентов SLP потребовали в 2016 году подать бухгалтерскую отчетность. При этом SLP отделено от своих владельцев и может владеть собственностью, вступать в договоры, быть заемщиком и кредитором от своего имени, а не от имени партнеров. Более того, партнерами могут выступать не физические, а юридические лица, что дает бенефициарам SLP дополнительный уровень секретности – зачастую в роли партнеров выступают компании, зарегистрированные в тайных юрисдикциях. Фактически SLP представляет собой надежный и внешне респектабельный британский офшор".

Во время расследования Transparency International и Bellingcat выяснилось, что из 5215 таких компаний, зарегистрированных в Шотландии в 2016 году, 71% контролируется юридическими лицами из "тайных юрисдикций" – с Сейшельских островов, из Белиза и Доминиканы. Hilux Services LP и Polux Management LP, о которых идет речь в расследовании OCCRP "Азербайджанский ландромат" и директором которых был простой водитель Махаррам Ахмедов, зарегистрированы в Глазго по тому же адресу, что и 800 других партнерств с ограниченной ответственностью. Расследователи определили, что два юридических лица, использовавшихся для передачи взяток Волонте, имеют общих партнеров, Solberg Business Ltd и Akron Resources Corp, которые в свою очередь связаны с широкой сетью компаний. По оценкам Transparency International и Bellingcat, эта сеть может включать от 1500 до 8000 британских юридических лиц и неизвестное число офшоров в других юрисдикциях.