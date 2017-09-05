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Путин и Порошенко: линия разграничения

Министры иностранных дел Украины и Люксембурга во время посещения зоны конфликта

Президенты РФ и Украины по разному видят роль миротворцев

Почему путинские идеи, касающиеся миротворцев в Донбассе, никогда не устроят Петра Порошенко. Обсуждают Геннадий Гудков, Павел Фельгенгауэр (оба Москва), Алексей Мельник (Киев). Ведущая Елена Рыковцева

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