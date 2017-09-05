Путин и Порошенко: линия разграничения

Президенты РФ и Украины по разному видят роль миротворцев
Почему путинские идеи, касающиеся миротворцев в Донбассе, никогда не устроят Петра Порошенко. Обсуждают Геннадий Гудков, Павел Фельгенгауэр (оба Москва), Алексей Мельник (Киев). Ведущая Елена Рыковцева
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