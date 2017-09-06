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Новости

Двух жителей села в Чечне осудили на 5 лет тюрьмы за планы уехать в Сирию

Архивное фото

Суд признал виновными в планировании отъезда в Сирию двух жителей поселка Красная Турбина в Чечне Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева и приговорил их к пяти годам колонии каждого. Как сообщает "Кавказский узел", решение суда будет обжаловано.

Обвинение требовало для подсудимых по семь лет лишения свободы, защита настаивала на оправдании подозреваемых.

Тарамов и Тазбиев были задержаны вечером 27 января. В середине марта им предъявили обвинение в том, что они планировали уехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке "Исламское государство". Оба сначала признали вину, однако в суде в начале августа рассказали о применявшихся к ним пытках. Их родственники были избиты за обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке.

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала остановить давление на жителей Красной Турбины и провести тщательное расследование.

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