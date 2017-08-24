Amnesty International выступила против давление на жителей Красной Турбины

Международная правозащитная организация Amnesty International призвала генерального прокурора России Юрия Чайку провести тщательное расследование в связи с давлением на жителей чеченского поселка Красная Турбина.

17 августа "Новая газета" опубликовала письмо жителей Чечни к Чайке с просьбой защитить двух жителей Красная Турбина Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева, которых обвиняют в попытке присоединиться к экстремистам в Сирии. Вскоре после публикации издание сообщило, что родственников обвиняемых вызвали в полицию и избили. Совет по правам человека при президенте России устроил проверку этой информации.

18 августа "Новая газета" сообщила, что власти Чечни собрали авторов обращения в центре Грозного на "акцию покаяния" и заставили отказаться от своих слов.