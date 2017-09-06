Более тридцати деятелей искусства поручились за Малобродского

Более 30 деятелей культуры и журналистов поручились за бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Как сообщила адвокат Ксения Карпинская, они попросили суд освободить обвиняемого из под стражи, передает корреспондент Радио Свобода.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на меру пресечения Малобродскому, бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой и бывшему гендиректору компании Юрию Итину.

За Малобродского поручились режиссер Владимир Мирзоев, актриса Чулпан Хаматова и другие деятели искусства.

Малобродский, Итин и Масляева обвиняются в хищении государственных денег, выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь". Масляева дала показания против Малобродского и художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом. Он отвергает обвинения в хищении бюджетных средств, называя их "абсурдными".

