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Экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому продлили арест

Алексий Малобродский в Басманном суде, 18 июля 2017 г.

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест бывшему директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, несмотря на то, что прокуратура заявила о незаконности содержания обвиняемого под стражей. Арест также продлили бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину и главному бухгалтеру Нине Масляевой.

Малобродского, Итина и Масляеву обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь" в 2012 году. Малобродский отвергает обвинения. Представитель прокуратуры во вторник заявил, что арест экс-главы "Гоголь-центра" является незаконным, поскольку дело, в рамках которого Малобродского обвиняют в мошенничестве, было возбуждено только сейчас, и ранее ему незаконно избрали меру пресечения.

В поддержку Алексея Малобродского и других фигурантов дела "Седьмой студии" ранее выступили представители российской театральной общественности, а также члены Конгресса интеллигенции. Они назвали уголовное преследование в отношении сотрудников "Гоголь-центра" попыткой "унижения и приручения деятелей культуры".

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