HRW требует прекратить давление на активистов-оппозиционеров

Власти России систематически вмешиваются в политическую кампанию оппозиционера Алексея Навального, который планирует участвовать в выборах президента в 2018 году. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Human Rights Watch. Правозащитники требуют от российских властей исключить вмешательство в деятельность оппозиционеров и расследовать нападения на них.

Навальный объявил о планах участвовать в президентских выборах в декабре прошлого года. На сегодняшний день в регионах России открыто более 60 штабов политика. Сам Навальный, так и его активисты несколько раз подвергались нападениям. Полиция неоднократно обыскивала штабы политика и изымала из них агитационные материалы под предлогом проверки на "экстремизм". Речь идет о продолжающейся зачистке российского политического пространства, отмечают в HRW.

Представители власти заявляют, что Навальный не может баллотироваться из-за непогашенной судимости. Правозащитники отметили, что уголовный процесс над Навальным был политизированным.

