Суд приговорил Расима Искакова к 2,5 годам колонии по "делу 12 июня"

Тверской суд Москвы признал Расима Искакова виновным в применении насилия к двум бойцам Росгвардии на акции протеста 12 июня на Тверской улице и приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает интернет-издание "Медиазона".

29-летний Искаков был задержан 12 июня во время антикоррупционной акции в Москве. По версии следствия, он бросил петарду в толпу. Изначально его обвинили в хулиганстве, применении насилия к полицейским. Однако позже из обвинения исключили хулиганство и один из эпизодов применения насилия, после чего Искаков признал вину и согласился на рассмотрение дела в особом порядке.

12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. В Москве были задержаны более семисот человек. По делу о нападении на полицейского обвиняется 17-летний школьник Михаил Галяшкин. С 16 июня он находится под домашним арестом.

