Навального забросали сардельками в аэропорту Домодедово

В московском аэропорту Домодедово неизвестные закидали сардельками оппозиционера Алексея Навального. В своем блоге он написал, что это произошло на выходе из зоны досмотра, а полицейские стояли рядом "и улыбались". По словам оппозиционера, нападавших было четверо, они скрылись.

Навальный уточнил, что вернулся в Москву из Страсбурга, где проходил брифинг Европейского суда по правам человека.

Алексей Навальный неоднократно подвергался нападениям, в которых он обвиняет прокремлевских активистов. Так, в апреле его облили зеленкой у входа в здание, где находится офис Фонда борьбы с коррупцией. В результате оппозиционер получил ожог глаза.

Расследование этого нападения было приостановлено – следователи заявили, что не смогли выявить виновных. Сторонники Навального настаивают, что на него напали члены движения SERB.