Парламент Чехии снял неприкосновенность с миллиардера Андрея Бабиша

Нижняя палата парламента Чехии подавляющим большинством сняла депутатскую неприкосновенность с миллиардера, экс-министра финансов, лидера центристского движения ANO Андрея Бабиша. Его однопартийцы бойкотировали голосование.

Запрос об этом был направлен в начале августа пражским управлением полиции по борьбе с экономическими преступлениями - в рамках расследования финансовых махинаций при строительстве пресс-центра под Прагой.

По последним опросам, у движения ANO, входящего в правительственную коалицию, - наибольшие шансы победить в досрочных парламентских выборах 20-21 октября. В таком случае Бабиш может стать новым премьер-министром.

Правительственный кризис в Чехии разразился весной этого года - в связи с обвинениями в адрес Бабиша – одного из самых богатых людей страны – в финансовых махинациях, а также в давлении на журналистов через принадлежащие его структурам крупные газеты. Бабиш все обвинения отвергает и считает их политически мотивированными.