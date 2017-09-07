Власти Москвы не согласовали пикет в поддержку мусульман Мьянмы

Власти Москвы отказались согласовать пикет в поддержку мусульман Мьянмы у здания посольства этой страны 8 сентября. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на организатора мероприятия Арслана Хасавова. Заявка была подана на акцию с участием 200 человек.

В ответе префектуры Центрального административного округа Москвы говорится, что уведомление подано с нарушениями законодательства - не указана цель проведения мероприятия. Кроме того, в заявленном месте нет площадки для проведения акции стаким количеством участников, и мероприятие затруднит движение автомобилей и пешеходов.

3 сентября у посольства Мьянмы в Москве состоялась несогласованная акция в поддержку мусульман-рохинджа. Сотни демонстрантов скандировали "Аллаху акбар", полиция в происходящее не вмешивалась. Акции предшествовал пост главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой властей Мьянмы из-за новой волны насилия над мусульманами-рохиджа. Кадыров заявил, что если Россия поддержит преследования рохинджа в Мьянме, то он выступит против этой позиции.

Президент России Владимир Путин, комментируя слова Кадырова, отметил, что каждый россиянин имеет право на личное мнение, и никакой фронды со стороны руководства Чечни нет.

4 сентября митинг в поддержку рохинджа состоялся в Грозном. Руководство Чечни утверждает, что в акции участвовали более миллиона человек.