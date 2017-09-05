СМИ: в Москве подана заявка на акцию в поддержку мусульман Мьянмы

В префектуру центрального округа Москвы подана заявка на проведение 8 сентября пикета в поддержку мусульман Мьянмы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации нет. Где именно планируется акция неизвестно.

3 сентября у посольства Мьянмы в Москве состоялась несогласованная акция в поддержку мусульман-рохинджа.Сотни демонстрантов скандировали "Аллаху акбар", полиция в происходящее не вмешивалась. Участники акции разошлись только после того, как их этому призвал неназванный представитель главы Чечни. Сам Кадыров позднее заявил, что если Россия поддержит преследования рохинджа в Мьянме, то он выступит против этой позиции.

Президент России Владимир Путин, комментируя слова Кадырова, отметил , что каждый россиянин имеет право на личное мнение и никакой фронды со стороны руководства Чечни нет. "Прошу всех успокоиться. Все в порядке", добавил Путин.

4 сентября митинг в поддержку рохинджа ссостоялся в Грозном. Руководство Чечни утверждает, что в акции участвовали более миллиона человек. Оппозиционер Алексей Навальный, комментируя акцию,заявил, что в Чечне, по его мнению, создан "экстремистский исламистский режим", который угрожает России и всему миру "армией смертников".