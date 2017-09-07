Премьер-министр Японии призвал Путина заключить мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента России Владимира Путина преодолеть все трудности и заключить мирный договор между двумя странами.

Выступая на сессии Восточного экономического форума, Абэ назвал "ненормальной" ситуацию, когда две страны до сих пор не заключили такой договор по итогам Второй мировой войны. Абэ отметил, что за год в отношениях между Россией и Японией сделано то, что не удавалось за последние 70 лет. Глава японского правительства призвал "работать сообща и разделить успех друг с другом".

Главным препятствием для заключения мирного договора между двумя странами остается спор по четырем островам Курильской гряды, которые отошли к России по итогам Второй мировой войны. Токио постоянно подчеркивает, что мирный договор не может быть подписан без урегулирования вопроса о принадлежности Курильских островов.

В прошлом году, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Абэ призвал Москву найти компромисс. Путин заявил, что Россия не станет продавать или передавать спорные острова Японии. В декабре 2016 года в ходе визита в Японию Владимир Путин заявил, что необходимо перестать "играть" с Японией в "исторический пинг-понг", однако решить территориальный спор в одночасье невозможно.