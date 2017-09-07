СМИ: мэрия Москвы не освещает выборы ради "своих кандидатов"

Московская мэрия решила свести к минимуму освещение предстоящих муниципальных выборов, чтобы из-за низкой явки прошли "только согласованные кандидаты". Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

По словам собеседника газеты, решение об отказе от информационного освещения выборов приняла вице-мэр Анастасия Ракова. На запрос издания в мэрии не ответили.

Депутат Московской городской думы от КПРФ Андрей Клычков считает, что, таким образом, власти пытаются снизить явку до 10-20 процентов, "потому что если все недовольные придут на выборы, то мандатов у единороссов не будет".

6 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова отчитала председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова за то, что граждан практически не уведомили о предстоящем голосовании. Ранее жаловались на отсутствие информации почти все оппозиционные кандидаты. О так называемой "сушке" явки на выборы и использовании административного ресурса заявляли и в движении в защиту прав избирателей "Голос".

По закону, сообщить избирателям, где и когда пройдут выборы, избирательные комиссии должны не позднее, чем за 10 дней до голосования.

10 сентября – в единый день голосования в Москве состоятся выборы депутатов в 125 муниципалитетах. Свои депутаты в муниципальных собраниях необходимы политическим партиям для выдвижения кандидатов в мэры Москвы на выборах 2018 года.