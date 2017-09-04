Голосуй - не голосуй...

Кому выгодны тайные выборы и репрессии за "нежелательное поведение"? В 19:05 обсуждаем Дмитрием Гудковым и Галиной Хованской
Единый день голосования в России, "тайные выборы" в муниципалитеты Москвы, предложения СФ сажать и высылать за "нежелательное поведение, например, за критику правоохранителей или "вмешательство в избирательный процесс" обсуждаем с политиками Дмитрием Гудковым и Галиной Хованской.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.