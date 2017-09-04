Голосуй - не голосуй...

Единый день голосования в России, "тайные выборы" в муниципалитеты Москвы, предложения СФ сажать и высылать за "нежелательное поведение, например, за критику правоохранителей или "вмешательство в избирательный процесс" обсуждаем с политиками Дмитрием Гудковым и Галиной Хованской.

Ведет передачу Михаил Соколов.