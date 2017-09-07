В Саратове задержан историк и бывший замминистра труда Павел Кудюкин

В Саратове задержан московский историк и бывший замминистра труда Павел Кудюкин. Он и активист социал-демократического движения Александр Лебедев раздавали у здания Саратовского государственного технического университета листовки с приглашением на круглый стол, посвященный проблемам образования.

Местное издание "Общественное мнение" сообщает, что Кудюкина и Лебедева собираются везти в отделение полиции.

Павел Кудюкин известен как историк, политик, профсоюзный активист и деятель социально-демократического движения. Он занимал пост заместителя министра труда с 1991 по 1993 годы. Кудюкин неоднократно принимал участие в программах Радио Свобода.