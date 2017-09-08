Сечин назвал "кретинизмом" обнародование разговора с Улюкаевым

Глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" обнародование прокуратурой стенограммы его разговора с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, обвиняемым в получении взятки. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ". По словам Сечина, в разговоре есть сведения, содержащие гостайну. Он не уточнил, какую часть разговора имел в виду.

"Росбалт" со ссылкой на источники сообщил, что Сечин в разговоре с Улюкаевым не выполнил инструкции сотрудников ФСБ: он должен был произнести ключевые слова, подтверждающие, что бывший министр осознавал получение именно взятки, а не подарка.

Расшифровка разговора Сечина и Улюкаева перед задержанием 14 ноября была обнародована в суде 5 сентября. Согласно ей, Сечин передал бывшему министру сумку, в которой по версии следствия находились деньги,и корзинку с колбасой. Информацию о передаче сумки и корзинки в суде подтвердил водитель Улюкаева. Во время задержания бывший министр заявил, что в сумке, которую он получил от Сечина, находится вино.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина и ФСБ. В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом.

