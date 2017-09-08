Правозащитницу из Обнинска хотят оштрафовать на 170 тысяч рублей

Обвинение требует взыскать 170 тысяч рублей штрафа с обнинской правозащитницы Татьяны Котляр, зарегистрировавшей в своей квартире более сотни беженцев с востока Украины. Ее судят по делу о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

Адвокат Илларион Васильев, представляющий интересы Котляр в суде, рассказал порталу "ОВД-Инфо", что срок давности по самому позднему эпизоду ее дела истек еще в июле. Сама правозащитница настаивает, что ее действия не причинили никому вреда.

Татьяна Котляр выступит в суде с последним словом 12 сентября, пишет "ОВД-Инфо".

В конце января Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу правозащитницы. В ноябре 2015 года суд признал Татьяну Котляр виновной в фиктивной регистрации и фиктивной постановке на учет иностранцев и назначил ей штраф в 150 тысяч рублей. Ей запрещено покидать Обнинск.