Карающий меч путинизма

В программе "Лицом к событию" в 19-05 перед выборами 10 сентября говорим о взаимоотношениях центральной власти и региональных элит.
Как при позднем Путине работают модели силовой замены руководителей регионов, подвешивания их на крючок уголовных дел ?
В своей статье "Методы репрессий отрабатываются в регионах" это описал политолог и географ Николай Петров.
ФСБ-методы управления Россией обсудят руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров и независимый политолог Дмитрий Орешкин.
Ведет передачу Михаил Соколов.
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