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Лицом к событию

Карающий меч путинизма

В программе "Лицом к событию" в 19-05 перед выборами 10 сентября говорим о взаимоотношениях центральной власти и региональных элит.

Как при позднем Путине работают модели силовой замены руководителей регионов, подвешивания их на крючок уголовных дел ?

В своей статье "Методы репрессий отрабатываются в регионах" это описал политолог и географ Николай Петров.

ФСБ-методы управления Россией обсудят руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров и независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Николай Петров
Николай Петров

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