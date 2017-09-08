Карающий меч путинизма

В программе "Лицом к событию" в 19-05 перед выборами 10 сентября говорим о взаимоотношениях центральной власти и региональных элит.

Как при позднем Путине работают модели силовой замены руководителей регионов, подвешивания их на крючок уголовных дел ?

В своей статье "Методы репрессий отрабатываются в регионах" это описал политолог и географ Николай Петров.

ФСБ-методы управления Россией обсудят руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров и независимый политолог Дмитрий Орешкин.

Ведет передачу Михаил Соколов.