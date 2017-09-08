В Египте, по данным правозащитников, заключённые подвергаются пыткам

Египет заблокировал сайт международной правозащитной организации Human Rights Watch – на следующий день после опубликования правозащитниками доклада о пытках в египетских тюрьмах. Доклад основывается на свидетельствах 19-ти бывших заключённых и родственников ещё одного бывшего узника. Авторы текста утверждают, что власти Египта применяют незаконные задержания, исчезновения и пытки.

В заявлении министерства иностранных дел Египта говорилось, что правозащитники клевещут на страну и игнорируют прогресс, достигнутый Египтом за последние годы в области соблюдения прав человека. Доклад правозащитников, отмечают в египетском МИДе, это очерендой эпизод в намеренной клевете. Представитель МИД Египта заявил, что доклад Human Rights Watch отражает интересы тех государств, которые спонсируют организации, подобные Human Rights Watch.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch со штаб-квартирой в Нью-Йорке, в своём докладе о положении в Египте обращает внимание, что спецслужбы этой страны "систематически применяют пытки" в отношении сограждан, подозреваемых в несогласии с правительством.