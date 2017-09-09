Премию имени Политковской вручили Латыниной и военкору ВГТРК

Премия имени Анны Политковской была вручена обозревателю "Новой газеты" и "Эха Москвы" Юлии Латыниной и военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному.

Последний в настоящее время находится в Сирии, где освещает операцию российских войск, заявил на вручении премии глава союза журналистов Всеволод Богданов.

Анна Политковская выступала с резкой критикой действий федеральных войск во время военных действий на территории Чечни. Поддубный, в свою очередь, освещал войну России с Грузией, аннексию Крыма и операцию в Сирии с прокремлевских позиций.

Премия имени Политковской за достижения в области защиты прав человека и свободы прессы была учреждена в 2013 году. Сама журналистка была застрелена в Москве, в подъезде своего дома, в октябре 2006 года. Заказчики убийства до сих пор не установлены.