В России в субботу действует запрет на агитацию перед выборами

В России в субботу действует запрет на любую агитацию – объявлен так называемый "день тишины" перед выборами в российских регионах, которые должны состояться в воскресенье.

В единый день голосования россияне выберут глав нескольких регионов, а также примут участие в местных референдумах. В Москве состоятся выборы депутатов в 125 муниципалитетах.

В минувший четверг газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на собственные источники, что Московская мэрия решила свести к минимуму освещение предстоящих муниципальных выборов.

6 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова отчитала председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова за то, что граждан практически не уведомили о предстоящем голосовании. По закону, сообщить избирателям, где и когда пройдут выборы, избирательные комиссии должны не позднее, чем за 10 дней до голосования.