РБК: треть кандидатов на выборах в Москве моложе 35 лет

Муниципальные выборы в Москве, которые пройдут в единый день голосования, 10 сентября, поставили рекорд по числу кандидатов - 7665. Большинство из них – менеджеры компаний и безработные. На муниципальных выборах 2008 и 2012 годов основными претендентами на мандаты были работники бюджетной сферы. Об этом сообщает РБК.

Треть кандидатов моложе 35 лет. У 51 кандидата есть судимости. В основном, они были осуждены по статьям "мошенничество" и "кража".

Проект Михаила Ходорковского "Открытые выборы" подготовил петицию в Центризбирком с требованием отложить муниципальные выборы в Москве на неделю "из-за саботажа, который устроили мэр Москвы и его команда". Активисты возмущены действиями московской мэрии, которая свела к минимуму освещение предстоящих муниципальных выборов, чтобы прошли "только согласованные кандидаты".

6 сентября глава ЦИК Элла Памфилова отчитала председателя Московской городской избирательной комиссии Валентина Горбунова за то, что граждан практически не уведомили о предстоящем голосовании. Ранее на отсутствие информации о выборах жаловались почти все оппозиционные кандидаты. О так называемой "сушке" явки на выборы и использовании административного ресурса заявляли и в движении в защиту прав избирателей "Голос".