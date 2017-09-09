Путин назвал реконструкцию в Москве "хлопотным делом"

Президент России Владимир Путин сравнил работы по реконструкции московской инфраструктуры с ремонтом квартиры, назвав их "хлопотным делом". Об этом глава государства заявил на торжествах по случаю 870-летия Москвы, которые проходят в эти выходные.

Путин также принял участие в открытии парка Зарядье, разбитого на месте снесенной гостиницы "Россия" в центре Москвы. В 2015 году издание "Коммерсантъ" сообщало, что создание парка может обойтись в 27 миллиардов рублей. Городские власти называли сумму в два раза меньше.

Накануне издание РБК сообщило, что на мероприятия в честь Дня города будет потрачено более 740 миллионов рублей – примерно на четверть больше, чем в прошлом году.

В настоящее время в Москве продолжается ремонт улиц и замена плитки на тротуарах в рамках программы "Моя улица". Сообщалось, что на нее выделено 42 миллиарда рублей. Из-за ремонтных работ передвижение по городу осложнено до сих пор. По данным СМИ, десятки магазинов и ресторанов в центре Москвы закрылись из-за реконструкции тротуаров и ремонта фасадов.