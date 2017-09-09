Генсек НАТО: в мире сложилась самая опасная за 30 лет ситуация

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что ситуация в мире стала более непредсказуемой из-за разработки ядерного оружия КНДР, угрозы терроризма и жестких действий России. Об этом Столтенберг заявил в интервью газете The Guardian. Генсек НАТО отметил, что из-за новых угроз в мире сложилась самая опасная ситуация за последние 30 лет.

Столтенберг выразил опасения в связи с совместными учениями России и Белоруссии "Запад-2017", которые начнутся на следующей неделе. Он заявил, что Россия не обеспечила полного доступа международных наблюдателей ни на одни учения с момента окончания Холодной войны.

В Минобороны России утверждают, что в маневрах примут участие 13 тысяч человек. Генеральный секретарь НАТО отметил, что в предыдущих учениях "Запад" в 2009 и 2013 годах участвовали гораздо больше военных. Украина и страны Балтии ранее заявляли, что после учений Россия может оставить войска и технику в Белоруссии. Москва настаивает, что учения – не акт агрессии.