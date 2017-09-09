Бородавкин назвал "фальшивкой" обвинения экспертов ООН в адрес России

Российский постоянный представитель при миссиях ООН в Женеве Алексей Бородавкин отверг обвинения России в бомбардировках больниц в Сирии и сирийских правительственных войск - в применении химического оружия.
Указанные положения доклада комиссии ООН по расследованию военных преступлений в Сирии российский дипломат назвал "политически ангажированной фальшивкой", "причём ещё и топрорно сфабрикованной".
В пятницу режим Башара Асада отверг обвинения ООН в многократном применении химического оружия в ходе конфликта, в частоности, при авиаударе по Хан-Шейхуну (провинции Идлиб) в апреле, где от отравления зарином погибли более 80 мирных жителей.
Доклад комиссии ООН по расследованию военных преступлений в Сирии был обнародован 6 сентября, а 11 сентября представлен на очередной сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.