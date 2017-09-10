Глава дочернего предприятия "Роснефти" на Сахалине задержан

Задержан директор компании "Роснефть-Сахалинморнефтегаз" Андрей Бардин. Главу дочернего предприятия "Роснефти" подозревают в попытке "совершения действий коррупционного характера", говорится в официальном пресс-релизе госкомпании.

По данным СМИ, Бардин был задержан в Москве. Его собираются отправить на Сахалин, где должен состояться суд. О подробностях этого дела пока не сообщается.

С "Роснефтью" связан один из крупнейших коррупционных процессов последних лет – уголовное дело о взятке, возбужденное в отношении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. По версии следствия, чиновник вымогал у главы "Роснефти" Игоря Сечина два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны руководителя "Роснефти" и ФСБ.