В Москве задержали 19 участников прогулки "Новой оппозиции"

В Москве, возле Государственного центрального музея современной истории России полиция задержала 19 участников прогулки "Новой оппозиции". Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на самих активистов. Оппозиционеры не имели при себе плакатов, листовок и какой-либо агитации. Сообщается о задержании Алексея Иванова, Дмитрия Мезенина, Алексея Шепелева и Ольги Романовой — все они находятся в одном автозаке, который направляется в Пресненский ОВД. Во втором автозаке находится еще пятнадцать человек, их доставили в ОВД по Мещанскому району.