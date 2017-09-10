Михаил Саакашвили прибыл на аввтобусе к пограничному пункту Шегини

Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской областной администрации, не может пересечь границу между Польшей и Украиной. За несколько минут до прибытия опального политика к украинскому пункту пропуска Шегини (Львовская область) пограничники объявили о закрытии границы. Бронированный грузовик и несколько десятков бойцов спецназа со щитами перекрыли дорогу. Пограничники заявили, что пункт Шегини заминирован, и неизвестно когда он сможет возобновить работу.

Саакашвили планировал во второй половине дня пересечь польско-украинскую границу через пункт "Краковец" (Львовская область), но затем неожиданно изменил планы и пытался въехать на территорию Украины на поезде "Перемышль-Киев". Однако начальник поезда получила указание от руководства железной дороги не начинать движение, пока Саакашвили не покинет поезда. После более чем трехчасового ожидания отправления состава лидер партии "Рух новых сил" сообщил, что возвращается к первоначальному плану и на автобусе вместе с единомышленниками поедет к пункту "Краковец", но автобус изменил маршрут и прибыл к пункту пропуска Шегини. Об этом сообщил вечером в воскресенье корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.