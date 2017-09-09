На границе Украины и Польши собираются сторонники и противники Саакашвили

На границе Украины с Польшей, у контрольного пункта "Краковец", где ожидается появление Михаила Саакашвили, собираются его сторонники и противники.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области, лишённый украинского гражданства, намерен прибыть на Украину 10 сентября.

Согласно информации "Украинской правды", пограничный пункт "Краковец" огородили колючей проволокой, но в Госпогранслужбе заявили, что это не связано с приездом Саакашвили. В ведомстве также сообщили, что работа журналистов на месте событий будет ограничена.

Еще в пятницу украинское пограничное ведомство предупредило о возможных сложностях при пересечении украинско-польской границы из-за намечающих массовых акций в связи с намерением Саакашвили вернуться на Украину.

По данным портала "Лига.нет", в Госпогранслужбе Украины сообщили, что его украинский паспорт является недействительным и должен быть изъят, а его владельцу отказано в пропуске через государственную границу.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. В Киеве утверждают, что при заполнении документов политик не указал, что он находится под следствием, хотя был заочно арестован в Грузии.

5 сентября Украине поступил уже третий запрос Грузии о задержании и экстрадиции экс-президента, которого на родине обвиняют в избиении депутата парламента, растрате, разгоне мирного митинга в ноябре 2007 года и причастности к разгрому телекомпании "Имеди". Ранее Киев несколько раз отказывался выдать политика.

