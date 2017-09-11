В Москве отменили предпремьерный показ фильма "Матильда"

В московском кинотеатре "Иллюзион" 11 сентября был запланирован предпремьерный показ фильма Алексея Учителя "Матильда". Однако днем в понедельник на сайте кинотеатра появилось объявление, что показ отменен по техническим причинам. Он переносится на 25 октября, когда должна состояться российская премьера картины. В кассе кинотеатра корреспонденту Радио Свобода сказали, что окончательного решения пока нет. Однако представитель режиссера Алексея Учителя сообщила, что мероприятие не состоится.

В Интернете билеты на сегодняшний показ "Матильды" предлагали купить за 3 тысячи рублей.

Сегодня первый показ "Матильды" запланирован во Владивостоке. Решение об этом было принято в минувший четверг. Фильм покажут в четырех залах, всего в продаже было около 400 билетов, которые были раскуплены менее чем за сутки. На время сеанса планируется усилить меры безопасности, сообщает "Интерфакс".

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. Кампанию против показа картины возглавляет депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, чтокартина о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской , оскорбляет чувства верующих. Так называемые православные активисты угрожали поджигать кинотеатры, которые решатся показать "Матильду". 11 сентября в Москве неизвестные в масках подожгли два автомобиля, припаркованные у офиса адвокатской конторы, которая представляет интересы режиссера Алексея Учителя. Они также разбросали листовки со словами "За Матильду гореть".

Ранее Учитель обратился к руководству МВД и ФСБ с просьбой обеспечить свою безопасность, а также безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут фильм "Матильда".