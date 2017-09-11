В Москве у офиса адвоката режиссера "Матильды" подожгли автомобили

В Москве неизвестные в масках подожгли два автомобиля, припаркованные у офиса адвокатской конторы, которая представляет интересы режиссера Алексея Учителя. Они также разбросали листовки со словами "За Матильду гореть". Об этом написал в фейсбуке адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин.

По его словам, претензии в связи с инцидентом будут предъявлены депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая возглавляет кампанию против показа фильма "Матильда". Это уже четвёртый случай насильственных акций за последний месяц, написал Добрынин, напомнив о попытке поджога киностудии Алексея Учителя в Санкт-Петербурге, угрозу убийством журналистке Екатерине Винокуровой и неудавшуюся попытку сжечь кинотеатр в Екатеринбурге.

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. По утверждению депутата Поклонской, картина о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской , оскорбляет чувства верующих. Так называемые православные активисты угрожали поджигать кинотеатры, которые решатся показать "Матильду". Режиссер Алексей Учитель обратился к руководству МВД и ФСБ с просьбой обеспечить свою безопасность, а также безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут фильм "Матильда".

Во Владивостоке сегодня состоится первый предпремьерный показ фильма "Матильда".