Во Владивостоке за сутки раскупили все билеты на показ "Матильды"

Во Владивостоке в течение суток раскупили все билеты на первый в России эксклюзивный показ фильма Алексея Учителя"Матильда".

Решение о показе картины было принято накануне. Он состоится 11 сентября, сообщили "Интерфаксу" в сети кинотеатров "Иллюзион". Фильм покажут в четырех залах, всего в продаже было около 400 билетов. На время сеанса планируется усилить меры безопасности, рассказал собеседник агентства.

В широкий прокат фильм "Матильда" выйдет 26 октября. Картина о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской вызвала широкий резонанс. Кампанию против показа "Матильды" возглавляет бывший прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она утверждает, что картина оскорбляет чувства верующих. Так называемые православные активисты угрожали поджигать кинотеатры, которые решатся показать "Матильду". Режиссер Алексей Учитель обратился к руководству МВД и ФСБ с просьбой обеспечить свою безопасность, а также безопасность кинотеатров и зрителей, которые ждут фильм "Матильда".