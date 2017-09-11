Трамп и первая леди почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года

Президент США Дональд Трамп и первая леди Меланиа Трамп почтили минутой молчания память жертв терактов 11 сентября 2001 года. Церемония прошла на южной лужайке Белого дома. В ней приняли участие сотрудники аппарата американской адмнистрации, включая советника Трампа Джареда Кушнера и его жену Иванку Трамп.

Участники церемонии, продолжавшейся несколько минут, речей не произносили. После трёх ударов колокола они склонили головы. Это мероприятие в память около 3000 человек, которые погибли, когда угонщики пассажирских самолетов врезались в Центр международной торговли в Нью-Йорке и в Пентагон, четвертый самолет упал в поле в Пенсильвании.

Мемориальные мероприятия прошли и у здания Пентагона, в штате Вирджиния, в которое 11 сентября 2001 года врезался один из захваченных террористами самолетов. На мероприятии присутствовали 306 человек - потомки жертв терактов, произошедших 16 лет назад.