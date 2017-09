Erasure: жестокий электрический романс

Хедлайнер тридцать четвертого выпуска программы "Музыка на Свободе" – очень милая, чуточку приторная, называя эстрадные явления своими словами, даже попсовая группа Erasure. Рок-критик Артемий Троицкий вспоминает старое и знакомит с новым.

Речь идет о группе, работающей в стиле электро-поп или синти-поп, причем об одной из самых известных в этом направлении. Вспомнил я о ней в связи с тридцатым юбилеем славного коллектива, а также выходом нового альбома, имевшего неожиданно громкий успех (в Британии он поднялся до 6-го места в хит-параде) и возродившего интерес к электро-ветеранам. Итак, дуэт в составе: Винс Кларк музыкальные инструменты, в прошлом участник Depeche Mode и Yazoo, и вокалист Энди Белл.

Они уже не так молоды (Винс Кларк 1960-го, Энди Белл 1964 года рождения), да в общем-то и пик карьеры у Erasure пришелся, наверное, на годы с 1987-го по 1994-й, когда у них были всемирные хиты, когда они и на советском и постсоветском пространстве гремели тоже. Как и многие овеянные ностальгическим ореолом артисты, Erasure ездят в Россию до сих пор и с большим успехом. Вспомним, раз уж заговорили о российских успехах Erasure, самую популярную их песню, а именно "Люблю ненавидеть тебя", Love to Hate You. Запись 1991 года, альбом Chorus, прямо-таки цыганская по своей удали песня!

​Наверное, вторым по значимости хитом Erasure в России стала композиция Always, 1994 года с седьмого по счету альбома плодовитого дуэта I Say I Say I Say. Не столько залихватская, сколько изысканно меланхоличная.

Теперь обратимся к современному творчеству этой группы. Стиль ее совершенно не изменился, и вообще, дуэт, наверное, более стабильный формат, нежели квартет или квинтет. История компактного коллектива протекала ровно и плавно, без ссор участников, пауз и прочих драматических событий. Альбомы Erasure выходили регулярно, примерно по одному в полтора года. Предпоследний диск получил название The Violet Flame, "Фиолетовое пламя", вышел в 2014 году и стал, кстати говоря, 15-м в дискографии этой группы. Вот песня Smoke and Mirrors, "Дым и зеркала".

Стиль Erasure довольно близок к кабаре, отчасти, может быть, даже к цирковой и водевильной музыке, но в первую очередь к мелодраматичной поп-песне, как бы современному варианту жестокого романса. Есть много общего с Марком Элмондом, с одной стороны, с другой – все-таки и родство с Depeche Mode тоже проявляется достаточно ярко. В частности, и на самом последнем альбоме Erasure, который вышел в мае 2017 года – World Be Gone, "Мир, уйди". Пожалуй, это самая невеселая и резкая работа Кларка и Белла за много лет, если не за всю их карьеру. Познакомимся с двумя песнями. Первая называется Still It's Not Over, "Все равно это не закончено".

Зашел я на веб-сайт группы Erasure, и главная новость там связана с Россией. Erasure сообщает о том, что не сможет приехать в Россию с концертами в Москве и Санкт-Петербурге в рамках гастрольного тура Робби Уильямса – не смогли вовремя получить визы. Впрочем, как стало известно позднее, и весь тур отменился по непонятным причинам. Последняя песня в исполнении дуэта Энди Белла и Винса Кларка в сегодняшней программе называется Oh What a World! – "О, что за мир!" Действительно, он неплох и при всех своих печалях.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 34):

1. Deep Purple (UK). All I Got Is You, LP Infinite

2. Luisa Maita (Brazil). Olé, LP Fio da memoria

3. Orchestra Baobab (Senegal). Natalia, LP Tribute to Ndionga Dieng

4. Die Antwoord (South Africa). Girl I Want 2 Eat U, LP Die Antwoord

5. Erasure (UK). Love to Hate You, LP Chorus

6. Erasure (UK). Always, LP I Say I Say I Say

7. Erasure (UK). Smoke and Mirrors, LP The Violet Flame

8. Erasure (UK). Still It's Not Over, LP World Be Gone

9. Erasure (UK). Oh What a World, LP World Be Gpne

10. Инна Желанная (Россия). "Изворот", LP "Изворот"

11. Инна Желанная (Россия). "Недоносок", LP "Изворот"

12. Zbigniew Preisner/Elžbeta Towarnicka (Poland). Van den Budenmayer: Concerto in E-minor, version 1802, LP La double vie de Veronique