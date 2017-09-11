Путин в разговоре с Меркель уточнил позицию по миротворцам ООН

Президент России Владимир Путин выразил готовность учитывать в инициативе о миротворцах ООН в Донбассе их право охранять миссию ОБСЕ не только на линии соприкосновения, но и в других местах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ сотрудниками ООН может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки. В Кремле заявляют, что такие меры соответствовали минским договорённостям о прекращении конфликта в Донбассе.

Ранее Кремль придерживался позиции, что миротворцев следует привлечь только на линии соприкосновения в Донбассе. При этом статус и полномочия сотрудников ООН должны были бы согласовываться с вооружёнными сепаратистами. Такой вариант в Киеве назвали "шизофреническим", написала "Украинская правда".